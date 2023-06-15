Депутат возмутилась решением суда по делу об истязании двухлетнего Егора

"Необходимо решать проблему насилия над детьми", - заявила депутат Жогорку Кенеша Чолпон Султанбекова на парламентском заседании.

По ее словам, "необходимо, чтобы расследование в правоохранительных органах велось открыто и четко".

"Есть случаи, когда насильники избегают наказания во время суда. К примеру, обвиняемый в истязании мальчика по имени Егор избежал наказания. Кроме того, был случай, когда оправдали отца девочки с инвалидностью, который насиловал ее в течение долгого времени. В наш комитет очень много писем поступает", - заявила депутат.

Напомним, 13 июня в Верховном суде рассмотрели жалобу адвокатов осужденного Александра Самаркина, которого обвиняли в истязании двухлетнего Егора в Сокулукском районе. Судебная коллегия постановила отменить приговоры двух нижестоящих инстанций и назначить Самаркину наказание в виде двух лет апробационного надзора, то есть освободить из-под стражи.



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