В парламенте предложили внести мечети в список социальных объектов

Депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Чойбеков предложил внести мечети в республике в список социальных объектов.
Об этом он заявил на заседании парламента.
По словам депутата, у местных властей должно быть право финансировать мечети.
"Оказывается, айыл окмоту не имеют юридического права финансировать мечети. Нужно решить эту проблему и внести их в список социальных объектов", - предложил он.
Депутат подчеркнул, что "это просьба народа".
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