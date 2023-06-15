В парламенте предложили внести мечети в список социальных объектов

Депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Чойбеков предложил внести мечети в республике в список социальных объектов.

Об этом он заявил на заседании парламента.

По словам депутата, у местных властей должно быть право финансировать мечети.

"Оказывается, айыл окмоту не имеют юридического права финансировать мечети. Нужно решить эту проблему и внести их в список социальных объектов", - предложил он.

Депутат подчеркнул, что "это просьба народа".



URL: https://kaktus.media/482420