Питьевую воду в жилмассив "Арча-Бешик" будут подавать по определенному графику.
Об этом со ссылкой на ПЭУ "Бишкекводоканал" сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Питьевую воду будут подавать:
15 июня - с 07:00 до 11:00 - в верхней части жилмассива;
16 июня - с 07:00 до 11:00 - в нижней части жилмассива;
17 июня - с 07:00 до 11:00 - в верхней части жилмассива;
18 июня - с 07:00 до 11:00 - в нижней части жилмассива и т. д.
Также воду подвозят водовозами, которые ежедневно проходят обеззараживание и заполняются питьевой водой из водозабора "Аэропорт". У каждой автоцистерны есть заключение химико-бактериологической лаборатории, которая осуществляет контроль за качеством питьевой воды.
"В настоящее время на уровне правительства и Жогорку Кенеша КР решается вопрос по передаче земельного участка для бурения четырех новых скважин возле водозабора "Башкара-Суу". Новые скважины дадут дополнительные ресурсы по питьевой воде. Планируется в течение года пробурить эти скважины и запустить в действие", - сообщили в мэрии.
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