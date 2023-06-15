В мэрии поделились графиком подачи питьевой воды в жилмассив "Арча-Бешик"

Питьевую воду в жилмассив "Арча-Бешик" будут подавать по определенному графику.

Об этом со ссылкой на ПЭУ "Бишкекводоканал" сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Питьевую воду будут подавать:

15 июня - с 07:00 до 11:00 - в верхней части жилмассива;

16 июня - с 07:00 до 11:00 - в нижней части жилмассива;

17 июня - с 07:00 до 11:00 - в верхней части жилмассива;

18 июня - с 07:00 до 11:00 - в нижней части жилмассива и т. д.



Также воду подвозят водовозами, которые ежедневно проходят обеззараживание и заполняются питьевой водой из водозабора "Аэропорт". У каждой автоцистерны есть заключение химико-бактериологической лаборатории, которая осуществляет контроль за качеством питьевой воды.

"В настоящее время на уровне правительства и Жогорку Кенеша КР решается вопрос по передаче земельного участка для бурения четырех новых скважин возле водозабора "Башкара-Суу". Новые скважины дадут дополнительные ресурсы по питьевой воде. Планируется в течение года пробурить эти скважины и запустить в действие", - сообщили в мэрии.



URL: https://kaktus.media/482394