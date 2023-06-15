ГИК: Подрядчиком строительства домов на месте колонии №47 будет госпредприятие

Депутаты Жогорку Кенеша 14 июня одобрили ратификацию кредитного соглашения между Кыргызстаном и Саудовским фондом развития по проекту "Жилищное финансирование в КР".
Заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов отметил, что Саудовский фонд развития для реализации проекта предоставляет кредит в $100 млн на 25 лет с 5-летним льготным периодом, с процентной ставкой 1,5% годовых.
По его словам, 98% средств будут направлены в Государственную ипотечную компанию для строительства домов, 2% - на консультационные услуги. Будут построены 39 многоэтажных домов, 5 050 квартир общей площадью 297 207 кв. м. Стоимость одного кв. м под ключ не должна быть больше $550.
Заместитель председателя правления ГИК Амантур Омуров сообщил, что генеральным подрядчиком будет госпредприятие "Кыргызкурулуш сервис" Управления делами президента и кабинета министров.
"Первый этап строительства на территории бывшей 47-й колонии начался. Средства фонда пойдут на второй этап", - сказал он, добавив, что в очереди ГИК на жилье находятся 12 тыс. человек. Половина из них - бишкекчане, вторая половина живут в регионах.
Отвечая на вопросы, замглавы компании рассказал, что квартиры в строящихся ГИК домах будут реализовываться в кредит под 4-8%. А для обеспечения всех граждан, у которых нет своего жилья, необходимо порядка 20 млн кв. м.
Депутат Таалайбек Сарыбашов предложил ГИК снизить процентную ставку для граждан до 2,5-3% и выдавать кредит в долларах, а не сомах.
Дастан Бекешев в свою очередь попросил компанию не забывать о необходимой для людей с инвалидностью инфраструктуре.
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