На кыргызско-таджикской границе прошла встреча силовиков и руководителей регионов

Полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев встретился с главой Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой.

Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.



По ее данным, во встрече также приняли участие руководители силовых структур и акимы приграничных районов.

"Главы областей обсудили обстановку на границе за последний месяц. Кроме того, в ходе встречи стороны пришли к мнению, что созданные рабочие группы должны продолжать работать в заданном направлении", - сообщает ведомство.

Отмечается, что встретился с таджикским коллегой и директор погранслужбы ГКНБ Уларбек Шаршеев. Они провели переговоры в своем направлении.



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