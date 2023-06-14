Замгенпрокурора против введения в Уголовный кодекс статьи о скотокрадстве

Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают поправки в Уголовный кодекс, а также в Кодекс о правонарушениях.

Изменения предполагают внесение в УК отдельной статьи «Скотокрадство». Предлагается ужесточить наказание за это преступление до 10 лет лишения свободы.

Депутат Исхак Масалиев заявил, что законопроект нужный. Однако, по его словам, инициаторы в первой же статье указали, что к уголовной ответственности за скотокрадство могут привлечь с 14 лет.

«То, что уголовная ответственность наступает с 14 лет, я считаю лишним. Скотокрадство будет считаться особо тяжким преступлением. Я понимаю, если человека привлекать будут за убийство, насилие или нанесение тяжкого вреда здоровью. Но возбуждать уголовное дело за скотокрадство, брать под стражу, неправильно. Кроме того, указывается, что если организованная преступная группа крадет скот, то наказание одинаковое с предыдущими пунктами статьи. В таком случае зачем выделять что-то? Получается, что наказание будет одинаковым, как для ОПГ, которые теленка украли, так и для обычных граждан», — сказал Исхак Масалиев.

Заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева заявила, что скотокрадство входит в понятие кража. По ее мнению, выделять скотокрадство как отдельную статью в Уголовном кодексе нет необходимости.

«Вы говорите, что в селах много скотокрадов, но это преступление входит в один из видов кражи. Я считаю, что нет необходимости в введении статьи «Скотокрадство» в УК КР. Потому что если бы не привлекали к ответственности за кражу и скотокрадство, тогда да, можно было бы ввести эту статью. Это можно приравнивать к тому, что статьи в Уголовном кодексе просто увеличивают. Завтра же появятся те, кто скажет, что количество случаев кражи телефонов увеличилось, попросят ввести отдельную статью, то же самое с кражей мебели, компьютеров, разного вида одежды», — сказала Умуткан Конкубаева.

Замглавы надзорного органа отметила, что нужно не вводить новую статью, а проводить профилактику подобных преступлений.

Умуткан Конкубаева напомнила, что практика привлечения лица к уголовной ответственности с 14 лет была и ранее.



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