Депутат Жогорку Кенеша предлагает провести амнистию заключенных

Инициатор обозначил категорию лиц, на которых эта норма не будет распространяться.

Депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу разработал и вынес на общественное обсуждение проект закона «Об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции и 75-летием Всеобщей декларации прав человека».

Документ предусматривает освобождение от уголовного наказания в виде лишения свободы и сокращение неотбытого срока наказания определенной категории лиц, осужденных за менее тяжкие и тяжкие преступления:

- мужчин старше 60 лет, а также женщин старше 55 лет;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность I и II групп;

- лиц, являющихся единственным кормильцем в семье, имеющих не менее двух несовершеннолетних детей или детей с - ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность I и II групп;

- лиц, впервые совершивших менее тяжкие преступления;

- женщин, являющихся одинокими матерями;

- многодетных женщин;

- женщин и несовершеннолетних, неотбытая часть наказания которых на день вступления настоящего закона в силу составляет менее одного года.

Инициатор обозначил категорию лиц, на которых эта норма не будет распространяться. Например, осужденных за убийство (статья 97 УК КР), изнасилование несовершеннолетней или малолетней (статья 129, части 3 и 4) и другие. Им предлагается сократить неотбытый срок наказания.

осужденным за менее тяжкое преступление — неотбытый срок лишения свободы на 1/2;

осужденным за тяжкое преступление — неотбытый срок лишения свободы на 1/3;

осужденным за особо тяжкое преступление — неотбытый срок лишения свободы на 1/4.

Действие закона не будет применяется в отношении лиц и на преступления, установленные Законом «Об основах амнистии и порядке ее применения» (статьи 6 и 7).

Проект также предусматривает, что решение о применении или неприменении акта амнистии принимается в отношении каждого лица индивидуально.



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