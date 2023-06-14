Супругу Равшана Джеенбекова оставили в СИЗО ГКНБ

Супругу Равшана Джеенбекова Салкынай Алимбаеву оставили под стражей.
Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского суда.
По ее данным, судебная коллегия оставила без изменений решение Первомайского районного суда Бишкека о содержании Алимбаевой в СИЗО ГКНБ на два месяца.
Напомним, супругу экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова водворили в СИЗО ГКНБ. Она подозревается в коррупции.
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