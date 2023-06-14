Жусупбек Коргонбай уулу возглавил депутатскую комиссию по рассмотрению деятельности судов и прокуроров

Избран председатель комиссии — им стал депутат Жусупбек Коргонбай уулу (Ноокатский округ), его заместителем стал Арсланбек Малиев.
Временная депутатская комиссия по рассмотрению деятельности судов и прокуроров, а также органов местного самоуправления и ряда госорганов в отношении незаконно осужденных, условно-досрочно освобожденных до отбывания наказания 15 июня провела первое заседание.
Избран председатель комиссии — им стал депутат Жусупбек Коргонбай уулу (Ноокатский округ), его заместителем стал Арсланбек Малиев.
Комиссия пополнилась экспертами Жогорку Кенеша, представителями омбудсмена, Национальной комиссии по предупреждению пыток.
Инициатором создания временной депутатской группы выступила депутатская группа «Мекенчил». В состав комиссии вошли: депутаты Фархат Исмаилов, Жусупбек Коргонбай уулу, Султанбай Айжигитов, Арсланбек Малиев, Бакыт Тентишев, Марат Мураталиев, Эмиль Токтошев, Нилуфар Алимжанова.
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