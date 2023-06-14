«Все мои решения были обоснованными». Интервью с Алымкадыром Бейшеналиевым

1 июня 2022 года состоялось открытие реабилитационного детского центра «Алтын балалык».

В центре могут отдохнуть дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, дети мигрантов.



Директор центра Алымкадыр Бейшеналиев в интервью АКИpress рассказал, какая работа сейчас ведется в учреждении по приему детей на летний отдых.



- Как сейчас работает реабилитационный центр «Алтын балалык»? Начался ли прием детей?



- 10 июня мы приняли первый поток, эти дети из малообеспеченных семей, которые проживают в Иссык-Кульской области. Изначально центр был рассчитан на 500 детей, сегодня мы можем принять до 800 человек.



Для детей организована программа, они катаются на лодках, совершают поездки в горы и так далее.



- Вы сказали, что можете принять до 800 человек. А как у вас с кадровым потенциалом?



- Мы отправили запрос в Минздрав для обеспечения кадрами. Пока справляемся, но понимаем, что нужны еще работники. Этот вопрос прорабатывается.



- Недавно стало известно, что на территории центра построен пирс.



- Да, был построен пирс. Возможно, такого пирса не было еще на Иссык-Куле. Также пандус построили, организовали детскую площадку, футбольное и волейбольное поля и так далее.



Есть еще много работы, например, хотим построить места, где можно получить солевое лечение и другие необходимые процедуры. Многие работы были приостановлены, когда меня задержали год назад. После назначения на должность директора центра, мы продолжаем ремонт.



- А все уголовные дела, которые были возбуждены в отношении вас, закрыты?



- Да, мой адвокат давал пояснение. Все дела закрыты, моей вины нет.



- Какие реформы вы не смогли завершить?



- Много работы проделано — объединили поликлиники и больницы, тем самым сократили количество руководителей и теперь один человек ответственен за эту территорию, произвели оптимизацию туберкулезных больниц, работы было много. Жалею, что не смог завершить работу по возобновлению педиатрической службы, работу по стоматологическим поликлиникам и операциям по трансплантации органов.



- Но некоторые кадры, которых вы уволили, вернулись на свои должности.



- Все мои решения были обоснованными. Я прислушивался к мнению коллектива.



- А как попасть в центр «Алтын балалык»? Есть ли критерии?



- У нас есть официальный сайт, куда можно написать и оставить запрос. Наши сотрудники обязательно свяжутся с вами.



Сейчас много работы проводится для того, чтобы принимать детей мигрантов. Тесное сотрудничество идет с Минтруда, посольствами и диаспорами. Также, как вы знаете, в Кыргызстане около 35 тыс. детей с инвалидностью. Мы сейчас прорабатываем вопросы, чтобы они могли отдыхать у нас и получать лечение.



- Сейчас в центре проводятся операции?



- В начале работы в центре были открыты филиалы национальных центров, проводились операции. Мы показывали, что работает кардиология, неврология, гинекология и так далее. Все они закрылись. Надеюсь, что данное направление продолжится.

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