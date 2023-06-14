Депутат предлагает снизить процентную ставку по госипотеке

Будут ли все средства, которые взяты в кредит у Саудовского фонда, в постоянном обороте до 26 лет?
Об этом сегодня, 14 июня 2023 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша спросил депутат Дастан Джумабеков.
Он сообщил, что кредит будет взят в размере 100 млн долларов.
На это заместитель председателя Государственной ипотечной компании Амантур Омуров ответил, что эти средства будут в постоянном обороте.
Депутат сообщил, что эти деньги не стоит вытаскивать из оборота, а постоянно вкладывать поступившие средства в построение новых домов.
Он считает, что кроме этого необходимо пересмотреть процентную ставку ГИК в сторону снижения.
«Нужно сделать минимальные проценты по ипотеке, так как в основном заявку в ГИК подают госслужащие», - сказал он.
На этот момент рассматривался проект закона «О ратификации кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту «Жилищное финансирование в Кыргызской Республике», подписанного 24 апреля 2023 года в городе Бишкек».
tazabek.kg
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