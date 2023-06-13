Камчыбек Ташиев высказал несколько замечаний Министерству обороны

Сегодня, 13 июня, на заседании Совета безопасности глава ГНКБ и заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Ташиев высказал несколько замечаний в адрес Министерства обороны.

Камчыбек Ташиев считает, что ведомство должно предоставить общественности информацию об увеличении финансирования и улучшении вооружения хотя бы в процентных соотношениях. По мнению Ташиева, общественность должна знать, какую поддержку получает военное ведомство от государства.

Также ведомство должно обеспечить эффективное использование средств, выделенных из бюджета.

"Глава государства и председатель кабмина показывают готовность поддержать ведомство и выполняют все просьбы, выделяется крупное финансирование. Мы требуем от вас ответственности за эффективное использование этих средств", - сказал Ташиев.

Другая проблема, которую обозначил Ташиев, - дисциплина военнослужащих.

"Необходимо усилить дисциплину сотрудников. Особенно в составе Минобороны в последнее время остро стоит проблема дисциплины личного состава", - сказал заместитель председателя кабмина.



URL: https://kaktus.media/482294