Топографические рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол о границе

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

С 5 по 11 июня в Душанбе прошла очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Сообщается, что встреча прошла "в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания". По ее итогам был подписан протокол.

Очередная встреча рабочих групп состоится в Кыргызстане, сказано в сообщении.



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