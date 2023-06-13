Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 16

Топографические рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол о границе

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

С 5 по 11 июня в Душанбе прошла очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Сообщается, что встреча прошла "в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания". По ее итогам был подписан протокол.

Очередная встреча рабочих групп состоится в Кыргызстане, сказано в сообщении.

 
URL: https://kaktus.media/482289

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить