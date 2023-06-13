Садыр Жапаров: Я лично руководил разработкой новой Военной доктрины Кыргызстана

Разработана новая Военная доктрина Кыргызской Республики. Сегодня, 13 июня, на заседании Совета безопасности прошла презентация нового документа.



Президент Садыр Жапаров отметил, что в настоящее время в мире сложная ситуация, которая стремительно меняется не только в региональном, но и в глобальном масштабе, сопровождаясь военно-политическими действиями.

Глава государства считает, что необходимо укрепить военную и государственную системы. Также требуется пересмотр подхода государства к обеспечению военной безопасности и обороны.

"Угрозы, о которых я говорил, и многие другие бросают нам вызов каждый год, каждый месяц, а при необходимости и каждый день, и испытывают на прочность наше государство. Необходимо комплексно подходить к решению этих задач и укреплению обороноспособности нашей страны. Последовательная и четкая реализация государственной политики в области обеспечения обороноспособности страны не только защищает ее от внешних угроз, но и укрепляет внутреннюю стабильность, повышает общественную безопасность, укрепляет экономический и духовно-нравственный потенциал страны. Все это положительно скажется на развитии государства в целом и на обеспечении его безопасности", - сказал президент.

По словам президента, он принял участие в разработке новой Военной доктрины.

"Полное обеспечение обороноспособности государства является важным процессом в поддержании нашей государственности, национальной ценности, национального самосознания, в дальнейшем стабильном, всестороннем и планомерном развитии страны, а также в поддержании безопасности и стабильности внутри страны и во всем регионе на соответствующем уровне. Именно поэтому я лично руководил разработкой новой Военной доктрины Кыргызской Республики", - сказал президент.



URL: https://kaktus.media/482291