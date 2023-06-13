Открылся новый регулярный рейс из Сеула в Бишкек

Бишкек, "Саясат.kg". В Международном аэропорту «Манас» 12 июня 2023 года торжественно открыли первый рейс из Сеула в Бишкек.
На торжественном мероприятии Председатель Правления ОАО «МАМ» Манасбек Самидинов отметил, что данный рейс не только укрепит связи между двумя прекрасными городами - Бишкеком и Сеулом, но и будет способствовать развитию дружественных отношений между Южной Кореей и Кыргызстаном.
«Новый рейс способствует развитию торговых связей между нашими странами, открывая двери для новых возможностей в экономике и обмене товаров и услуг. Благодаря удобному расписанию и качественному обслуживанию, бизнесмены смогут легко и быстро осуществлять поездки, устанавливая новые деловые связи», - сказал он
Он добавил, что открытие этого рейса стало возможным благодаря сотрудничеству между ОАО «МАМ», авиакомпанией и правительствами Кыргызстана и Южной Кореи. 🔶 В свою очередь, начальник управления политических и экономических исследований Админстрации Президента КР Алмаз Исанов сказал, что данный этот рейс готовили давно.
«Открытие данной авиалинии означает укрепление наших инвестиционных и экономических проектов. В данный момент несколько крупных Корейских компаний начинают совместные проекты с нами. Лично я смотрю на это как на новую эру экономического чуда в Центральной Азии», - подчеркнул он.
▫️ Также Генеральный директор компании T'way Air Джон Хонг Гын добавил, что воздушное судно, которое используется для прямых рейсов это хорошего уровня самолет. Количество посадочных мест в самолете 189.
«Мы сейчас начинаем с одного рейса в неделю, в наших планах расширить до трех рейсов в неделю по направлению Сеул-Бишкек. Увеличение рейсов мы планируем на туристов, потому что Кыргызстан очень известен в Южной Корее своей природой. Также это треккинг туры, а Корее очень популярен данный вид туризма», - отметил он.
В мероприятии приняли участие
Председатель правления ОАО «МАМ» - Самидинов Манасбек,
Начальник управления политических и экономических исследований Админстрации Президента КР Исанов Алмаз, Чрезвычайный и полномочный посол КР в Республике Корея Исмаилова Аида, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в КР Ли Вон Чжэ, Генеральный директор компании T'way Air Джон Хонг Гын, Президент компании Фейворс Мин Бенг До и др.
11 июня 2023 года, первый рейс авиакомпании встретили водяной аркой.
Длительность полета из Сеула в Бишкек составит 7 часов 30 минут, из Бишкека в Сеул составит 6 часов.
Перелеты в Сеул будут осуществляться 1 раз в неделю: прилет из Сеула в воскресенье, вылет из Бишкека понедельник.
ОАО «Международный аэропорт «Манас» напоминает, что не занимается реализацией авиабилетов, не устанавливает и не регулирует цены на них. Также не занимается никакими финансовыми взаимоотношениями между авиакомпанией и пассажирами.
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