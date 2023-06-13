ГКНБ КР: За систематическую контрабанду товаров задержаны сотрудники таможни и предприниматели Ошской области

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводится работа по определению нанесенного государству ущерба, установлению других причастных к этому преступлению лиц.
ГКНБ КР расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 337 часть 3 УК КР (злоупотребление должностным положением), по факту контрабанды товаров из Китая, посредством занижения их фактического объема.
Установлено, что с апреля 2023 года представители ОсОО «К.Г.», ОсОО «Г.Д.», ОсОО «А.Т.» и ОсОО «К.Т.», в сговоре с сотрудниками Юго-Западной таможни ГТС при МФ КР, занимались корректировкой веса импортируемого груза, путём подделки актов взвешивания, на основе которых далее производился расчет, подлежащих к уплате таможенных платежей.
В свою очередь, должностные лица ЮЗТ ГТС при МФ КР, несмотря на наличие явных признаков несоответствия заявленных документов с фактическими данными, осуществили таможенное оформление товаров на основе более чем 100 поддельных актов взвешивания.
В результате противоправных действий должностных лиц ЮЗТ ГТС при МФ КР и представителей указанных субъектов предпринимательства, при оплате таможенных платежей не было учтено более 200 тонн товаров, где бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.
По данному делу, задержаны и водворены в СИЗО №25 СИН при МЮ КР; два инспектора группы по соблюдению таможенных правил ЦТП «Ош» Юго-Западной таможни ГТС при МФ КР С.И.Ч. и М. К. А., а также представители компаний Т.Т.Ж. и А. А. А.
В настоящее время проводится работа по определению нанесенного государству ущерба, установлению других причастных к этому преступлению лиц.
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