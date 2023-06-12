Камчыбек Ташиев помог Николаю Казейкину получить долгожданный паспорт

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев помог кыргызстанцу Николаю Казейкину (Дядькину) с получением паспорта.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, ранее Дядькин Николай в соцсети обратился к главе ГКНБ за помощью, заявив, что он никогда не был документирован паспортами Кыргызской Республики, в связи с тем, что в раннем возрасте потерял своих родителей и не знал своей настоящей фамилии.
"В этой связи, органами национальной безопасности Кыргызской Республики были проведены ряд мероприятий по установлению личности Дядькина Николая, в результате чего последний на основе полученных архивных материалов был идентифицирован как Казейкин Николай Николаевич, 1991 года рождения, уроженец г.Бишкек, русский по национальности, родители которого действительно скончались в раннем его возрасте. Женат, воспитывает дочь.
12 июня 2023 года председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Ташиев лично вручил Казейкину Николаю Николаевичу идентификационную (ID) карту и общегражданский паспорт Кыргызской Республики".
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