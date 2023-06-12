Слюни и вазелин. Чем лечат больных знахари и нужен ли закон о народной медицине

Среди кыргызстанцев есть немало приверженцев нетрадиционной медицины.

Среди кыргызстанцев есть немало приверженцев нетрадиционной медицины. Однако никто не знает точно, сколько сегодня в стране насчитывается целителей, знахарей, врачевателей. В Жогорку Кенеше предложили разработать законопроект «О народной медицине» и предоставили площадку для выступления лекарей.

В поисках волшебного лекарства

У 65-летнего Владимира несколько лет назад стала болеть нижняя губа. Походы к семейному врачу и дерматологам результата не дали, кожа продолжала трескаться, состояние ухудшалось. Однажды мужчина услышал об одном молдо, который якобы лечил такие состояния.

«Мы встретились с ним на скотном рынке в Таласе. Молдо попросил купить вазелин. Он прочитал молитву над баночкой и крепко в нее сплюнул. «Это простуда, скоро все пройдет, мажьте вазелином», — посоветовал он. И я мазал, надеясь, что губа заживет», — вспоминает пенсионер.

Однако средство не помогло, и тогда жена Владимира уговорила его обратиться к онкологу. Дипломированный врач сразу поставил диагноз: рак.

«Муж получил лучевую терапию, сейчас продолжает наблюдаться у докторов, вернулся к работе, — отмечает жена Владимира. — В одном из кабинетов я увидела как-то надпись: «Не бойтесь диагноза, бойтесь поздно обратиться к врачу!». Жаль, что медики не говорят об этом пациентам. Неужели так сложно сказать: рак — не приговор, он лечится, но нужно сделать вот это и это? Человеку практически на ходу бросают фразу «У вас рак». Кто-то после этого поставит на себе крест и даже лечиться не будет, а кто-то продолжит ходить к разным лекарям, обещающим полное исцеление».

В поликлинике онкоцентра в Бишкеке Владимир познакомился с мужчиной, чья родственница лечилась у знахаря в Токмаке. Врачи поставили ей 4-ю стадию онкологии и отправили домой умирать. Но родственники не смирились с этим и решили обратиться к народной медицине. Больной посоветовали пить настойку каких-то трав и креолин...

Дар или шарлатанство?

Контакты знахарей распространяются среди населения по сарафанному радио. Кому-то якобы продлили жизни, кому-то помогли родить ребенка. Доказательств тому нет, но такие примеры дают другим больным веру и надежду. У одних лекарей нет фиксированной платы за оказываемые услуги, у других доходит до нескольких тысяч сомов за прием.

По словам заведующей отделом первичной медико-санитарной помощи Минздрава Гуласыл Сутуевой, у многих нет медицинского образования, они просто говорят, что им генетически передался дар от дедушек и бабушек. «Но на нашем языке мы говорим о методике лечения, и она должна быть доказанной и не вредить человеку», — сказала она.

При этом есть не мало примеров, когда методы лечения народных целителей приводили к осложнениям и больные поступали в больницы уже в тяжелом состоянии. Есть и смертельные случаи.

Летом 2016-го умерла онкобольная, находившаяся на лечении у небезызвестного сегодня Хашима Зайналиева. Он ампутировал ей грудь без наркоза, другим женщинам делал уколы во влагалище с неизвестным раствором. Зайналиев вел незаконную деятельность без медицинского образования и лицензии Минздрава КР. Милиция возбуждала уголовное дело, однако его прекратили, поскольку не было заявлений потерпевших. В апреле 2019 года Бишкекский городской суд запретил лжелекарю заниматься медицинской деятельностью. Однако это его не остановило.

Сейчас Зайналиев продвигает идею принятия законопроекта «О народной медицине».

Не нужно придумывать велосипед

В Минздраве отмечают, что в Законе «Об охране здоровья граждан в КР» уже есть статья о народной медицине.

Заниматься ею могут граждане КР, прошедшие специальную подготовку в области медицины и народной медицины, получившие диплом целителя, а также лицензию.

Причинение вреда здоровью или жизни человека в результате целительства уголовно наказуемо.

Однако именуемые себя лекарями не хотят нести ответственность за свою деятельность и возникшие последствия. При этом просят предусмотреть для них упрощенную процедуру лицензирования.

«Раз уж в традиционной медицине врачи несут по закону уголовную и административную ответственность, то и представители народной медицины тоже должны быть готовы к этому. Ведь речь идет о жизни и здоровье граждан, — подчеркнула Гуласыл Сутуева в беседе с 24.kg. — Они же элементарно хотят, чтобы мы им разрешили работать, открыли кабинеты. Кого смогут, будут лечить, а кого нет, то просто выбросят — теперь иди к врачам. Так не пойдет. Если они хотят лечить, то должна быть ответственность».

На встрече в парламенте также подняли вопрос налоговых отчислений целителями, зарабатывающих на людском доверии. Сегодня большинство из них, если не все, работают нелегально. Лекарей, по словам других участников встречи, этот момент особенно насторожил.

Когда мы начнем объяснять все законные вещи этим народным целителям без образования, то у них исчезнет желание лечить людей. Гуласыл Сутуева

Менять подход в больницах

По словам ректора Кыргызской государственной медицинской академии Индиры Кудайбергеновой, среди знахарей есть адекватные и порядочные люди.

«Они обследуют посетителей и честно говорят, что не могут помочь и отправляют к специалистам. Но есть и те, кто обещают 100-процентный результат, а сами не лечат. В результате люди приходят к нам уже с запущенной стадией заболевания. Есть травники, которые лечат не онкологию, а другие заболевания, и это нормально. Мы и сами назначаем травы при необходимости», — сказала она.

Вина врачей, по мнению ректора КГМА, в том, что они не уделяют должного внимания больным и не могут убедить лечиться традиционными методами.

«Пациентам хочется, чтобы мы дольше сидели с ними, рассказывая подробно про болезнь, а у нас как всегда нет времени, все в бегах. Знахари же хорошие психологи, они очень хорошо убеждают пациентов в выздоровлении в отличие от нас, врачей», — считает Индира Кудайбергенова.

По ее словам, должны быть четкие правовые нормы для деятельности знахарей, доказательная база применяемых методик лечения и ответственность каждого за свои действия.

Глава Ассоциации пациентов КР Гульмира Абдыразакова подчеркивает, что народные целители не должны делать какие-то инъекции, давать больным таблетки и тем более проводить операции.

В Минздраве отмечают, что выявление незаконных врачевателей — задача правоохранительных органов. Однако, как показывает практика, к ответственности особо никого не привлекают.

Люди ходят по знахарям, принимают непонятные настойки и средства, зарабатывая осложнения, теряя время и шансы на выздоровление, но в конечном итоге все равно попадают в больницы. И тогда ответственность за смерть пациентов перекладывают уже на представителей традиционной медицины.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/267739/