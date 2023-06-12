Депутат предлагает разрешить трансформацию орошаемых земель в трех случаях

Предлагаем кабмину разрешить перевод в другую категорию земельных участков для нужд аэропортов.



Парламентский комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию одобрил в трех чтениях изменения в Закон «О введении моратория на перевод орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий».

По словам инициатора законопроекта депутата Марлена Маматалиева, предлагается в трех случаях отменить мораторий на трансформацию сельскохозяйственных земель.

«Сейчас планируется строительство новых аэропортов и расширение участков уже действующих. Предлагаем кабмину разрешить перевод в другую категорию земельных участков для нужд аэропортов. Кроме этого, мораторий отменяется в случае строительства государственных объектов и многоэтажных домов Государственной ипотечной компании», — пояснил он.



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