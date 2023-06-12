Садыр Жапаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Казахстане

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 11 июня, направил телеграмму с соболезнованиями президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами в результате лесных пожаров на востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от имени всего кыргызского народа и от себя лично приношу глубочайшие соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате лесных пожаров, бушующих на востоке Казахстана. Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, прошу передать искренние слова поддержки родным и близким погибших казахстанцев и скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме главы государства.
Отметим, что в Казахстане 12 июня объявлен днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области
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