Российский бизнесмен обманул кыргызстанцев на 5 млн сомов

Гражданин Российской Федерации, уроженец Бурятии, два года назад приехал в Бишкек и организовал здесь небольшой бизнес.
Открыл фирму, занимающуюся продажей товаров через интернет, и стал привлекать к этой деятельности бишкекчан. Получал товар, обналичивал деньги… И складывал их к себе в карман.
М.А. передала гражданину Степанову товары на сумму 460 000 сомов, М.Н. – на 950 000 сомов, К.Э – на 236 000 сомов, К.А. – на 106 000 сомов… И так далее.
Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил без малого пять миллионов сомов.
Во время предварительного следствия Степанов полностью признал свою вину и заключил с государственным обвинителем соответствующее соглашение. Приговор по просьбе обвиняемого состоялся без долгого судебного разбирательства. Первомайский районный суд Бишкека назначил россиянину максимально мягкое наказание в виде штрафа в размере 80 000 сомов в доход государства и выплаты материального ущерба в полном объеме всем потерпевшим.
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