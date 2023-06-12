ГУВД Бишкека просит горожан не перекрывать улицы из-за нехватки питьевой воды

В ГУВД Бишкека напомнили бишкекчанам, что за незаконное перекрытие дорог в соответствии со статьей 279 УК КР



В пресс-службе ГУВД Бишкека призывают граждан отнестись с пониманием к сложившейся ситуации с временными ограничениями на подачу питьевой воды.

"Убедительная просьба не перекрывать дороги, тем самым вы нарушаете законодательство Кыргызстана и пренебрегаете законными интересами других граждан", - отметили в милиции.

В ГУВД Бишкека напомнили бишкекчанам, что за незаконное перекрытие дорог в соответствии со статьей 279 УК КР:

Часть 1. Организация или руководство незаконным перекрытием дороги, путей сообщения, то есть действиями, направленными на блокирование или ограничение движения людей, автомобильного, железнодорожного или иного транспортного средства путем создания на дорожном полотне скопления людей либо установления заградительных сооружений, техники или иных предметов, повлекшие причинение значительного вреда, наказывается исправительными работами на срок от 2 месяцев до 1 года, штрафом от 200 до 500 расчетных показателей или лишением свободы на срок до 5 лет.

Часть 2. Участие в незаконном перекрытии дороги, путей сообщения, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, – наказывается общественными работами от 100 до 300 часов или исправительными работами на срок от 1 года до 3 лет, или штрафом от 500 до 1 000 расчетных показателей.



URL: https://kaktus.media/482198