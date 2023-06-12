Три дня июня стали самыми жаркими в истории Бишкека

В Бишкеке 6, 7, 8 июня этого года был побит рекорд метеонаблюдений за всю историю.
Об этом сообщили в Гидрометеорологической службе.
6 июня максимальная температура воздуха в столице составила 35,6 градуса. Это на 6,5 градуса выше нормы.
7 июня максимальная температура воздуха составила 36,8 градуса, что на 7,2 градуса выше нормы.
8 июня максимальная температура воздуха составила 37,7 градуса, что на 8,3 градуса выше нормы.
Данные взяты за период 1936-2023 годов.
URL: https://kaktus.media/482208
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!