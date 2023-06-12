Три дня июня стали самыми жаркими в истории Бишкека

В Бишкеке 6, 7, 8 июня этого года был побит рекорд метеонаблюдений за всю историю.

Об этом сообщили в Гидрометеорологической службе.

6 июня максимальная температура воздуха в столице составила 35,6 градуса. Это на 6,5 градуса выше нормы.

7 июня максимальная температура воздуха составила 36,8 градуса, что на 7,2 градуса выше нормы.

8 июня максимальная температура воздуха составила 37,7 градуса, что на 8,3 градуса выше нормы.

Данные взяты за период 1936-2023 годов.



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