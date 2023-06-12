Мэрия Бишкека и USAID подписали меморандум по проекту «Устойчивые города Азии»

В столичном муниципалитете прошла встреча первого заместителя мэра Мирланбека Байгончокова с делегацией миссии USAID.
Стороны подписали меморандум о намерениях и обсудили планы по реализации проекта «Устойчивые города Азии». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
«Проект «Устойчивые города Азии» (Asia Resilient Cities, ARC), финансируемый USAID, направлен на решение комплексных проблем развития ряда городов Азии. Для этого планируется содействовать устойчивому росту городов, поддерживать устойчивую низкоуглеродную городскую инфраструктуру и уделять внимание вопросам изменения климата и экологически сознательным подходам. Цели проекта — улучшение доступности и качества устойчивой инфраструктуры и услуг; способствование экономическому росту; улучшение способности решать проблемы изменения климата и окружающей среды», — говорится в сообщении.
На встрече присутствовали директор программного офиса и заместитель директора миссии USAID в КР Эндрю Мэйбрук, специалист по управлению проектами экономического офиса USAID в КР Заур Бостанов и официальный представитель JSI INC в КР Айнура Ибраимова.
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