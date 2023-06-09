В Джальской детской больнице наплыв пациентов. В центре прокомментировали огромные очереди

В центре отметили, что обращаемость выросла из-за каникул школьников.
В Национальном центре охраны материнства и детства наплыв пациентов, в приемном отделении образовались огромные очереди. Об этом сообщают очевидцы.
В центре отметили, что обращаемость выросла из-за каникул школьников. Многие приходят для профилактического осмотра.
Консультативно-диагностическая помощь оказывается на двух базах центра. В отделениях работают все специалисты, каждый пациент осматривается в порядке очереди.
Расширена регистратура, в раздаче талонов заняты 5 регистраторов. Экстренные случаи и пациенты, требующие незамедлительной помощи, могут быть осмотрены врачами без предварительной записи и очереди.
«Для более эффективной работы системы здравоохранения жители города Бишкека и Чуйской области должны получать первичную медицинскую помощь в центрах семейной медицины по месту жительства. Это поможет разгрузить наш центр и обеспечить более быстрое и эффективное обслуживание пациентов, требующих специализированной помощи от больницы», - сообщили в центре.
АКИpress
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