В Кыргызстане с 10 июня ожидается понижение температуры воздуха

В Кыргызстане 9 июня будет жарко до +40 градусов, сообщает Кыргызгидромет.

По информации синоптиков, с 10 июня ожидается понижение температуры воздуха на 4-5 градусов. «10-11 июня, возможно, в горных районах будут дожди. Температура воздуха снизится на 4-5 градусов. Однако с 12 июня ожидается повышение температуры воздуха на 1-2 градуса и прогреется до +37 градусов», - сообщили синоптики.

Ранее Кыргызгидромет сообщал, что 7-9 июня по стране будет жарко до +40 градусов.

АКИpress