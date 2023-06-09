В Кыргызстане с 10 июня ожидается понижение температуры воздуха

В Кыргызстане 9 июня будет жарко до +40 градусов, сообщает Кыргызгидромет.
По информации синоптиков, с 10 июня ожидается понижение температуры воздуха на 4-5 градусов. «10-11 июня, возможно, в горных районах будут дожди. Температура воздуха снизится на 4-5 градусов. Однако с 12 июня ожидается повышение температуры воздуха на 1-2 градуса и прогреется до +37 градусов», - сообщили синоптики.
Ранее Кыргызгидромет сообщал, что 7-9 июня по стране будет жарко до +40 градусов.
АКИpress
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