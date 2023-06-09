Эпидемиологи говорят о росте заболеваемости сифилисом. Как это объясняют венерологи?

В Кыргызстане наблюдается рост заболеваемости рядом инфекционных заболеваний, среди которых сифилис.

Об этом говорится в ежемесячном бюллетене департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора. Чем это обусловлено? Редакция Kaktus.media спросила об этом заместителя директора Республиканского центра дерматовенерологии Айбека Асанова.

По его словам, "сильно бурного повышения заболеваемости сифилиса нет". "По сравнению с тем, что было у нас в 1999 году, когда показатель составлял 170 человек на 100 тыс. населения, в этом году 5,1 на 100 тыс. населения. Сравните 170 и 5,1. Такого резкого подъема нет. У нас периодически бывают подъем, снижение заболеваемости. Если сравнивать показатель за четыре месяца прошлого года и четыре месяца этого года, незначительный рост имеется. Но это не говорит, что идет какая-то эпидемия", - отметил Асанов.



Согласно его данным, по другим венерическим заболеваниям всплеска тоже не наблюдается. Асанов предположил, что положительный анализ на сифилис выявился у каких-то групп населения во время обследования, однако это еще не значит, что болезнь действительно есть. Диагноз "сифилис", как подчеркнул врач, должен ставить дерматовенеролог на основании клинических данных, специальных методов, лабораторных данных.

Асанов указал, что во время исследований бывают подозрения на это заболевание, но потом пациенты обследуются в центре и бывает, что не все положительные результаты теста подтверждаются.

Почему в 90-х был рост сифилиса? Во-первых, как отметил Асанов, "произошел развал Союза, экономические проблемы, безработица, миграция, пошел рост платных услуг секс-работниц, развиты были сауны, увеселительные учреждения, был рост приема наркотических средств, алкоголя". "Вообще сифилис обладает такой текучестью: подъем, спад, подъем, спад, но такого подъема, который был в 90-х годах, повторю, сейчас не наблюдается", - пояснил замдиректора центра.

На вопрос, сталкиваются ли венерологи с запущенными случаями заболевания, Асанов отметил, что такой проблемы у них нет. "Просто бывают случаи, когда человек, боясь заболевания психологически или из-за существующих предрассудков, приходит к нам после того, как долгое время ходил с заболеванием и не лечил. В любом случае мы всех вылечиваем, проблем нет, антибиотики есть, и эта болезнь лечится", - пояснил врач.

А вот со случаями самолечения в центре иногда сталкиваются. "Это очень опасно. Допустим, приходит человек, который вообще не этим болел, от чего лечился самостоятельно, прочитав симптомы и рекомендации в Интернете. Или заболевание есть, а он лечился совсем другими препаратами, которые не соответствуют [клиническим протоколам]. Самолечения быть не должно! Даже медики других специальностей не решаются лечить заболевания нашего профиля, а направляют к нам. Самолечение, когда у человека нет медицинского образования, чревато последствиями, нехорошими результатами", - предупредил Асанов.



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