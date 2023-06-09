Сестру Дамиры Ниязалиевой оправдали суды

Редакция Kaktus.media публиковала статью о Дамире Ниязалиевой, которая лидировала на парламентских выборах по Ленинскому избирательному округу.

В публикации также была информация о ее сестре Гульмире Ниязалиевой, которую подозревали в вымогательстве взятки.

В 2012 году сестра кандидата была директором столичной школы №88. Ее задержали из-за того, что она якобы требовала от жительницы новостройки "Кок-Жар" по 2 тысячи сомов за зачисление ее детей.

Тогда сама Дамира Ниязалиева была депутатом парламента от фракции СДПК. "Виновность каждого человека должна быть доказана в суде. В Кыргызстане прекрасные законы, и если моя сестра виновна и факты вымогательства денег подтвердятся в суде, то она должна понести ответственность, если нет, то суд должен ее оправдать", - прокомментировала она появившуюся информацию.

Гульмира Ниязалиева после ухода с должности директора школы №88 сменила фамилию и стала Бектуровой. 2 мая 2018 года она была назначена директором средней школы №32. Данную информацию Kaktus.media подтвердили в управлении образования мэрии Бишкека.

2 мая 2023 года приказом департамента образования мэрии столицы она освобождена от занимаемой должности с возложением временного исполнения обязанностей директора СШ №32 до назначения нового руководителя, то есть до проведения конкурса.

Управление направило в Министерство образования письмо о необходимости проведения конкурса на замещение должности директора школы №32, добавили в ведомстве.

Комментарий Гульмиры Ниязалиевой

После публикации материала директор школы №32 Гульмира Ниязалиева (Бектурова) сообщила редакции Kaktus.media о том, что она была оправдана судом еще в 2014 году.

Так, Октябрьский районный суд оправдал ее за недоказанностью ее участия в совершении преступления и за отсутствием в ее деянии состава преступления. Верховный суд оставил в силе решения Октябрьского райсуда и Бишкекского городского суда.

Первомайский районный суд в 2017 году взыскал с Министерства финансов и прокуратуры Бишкека материальный ущерб в пользу Ниязалиевой.

Согласно данным Главного управления информационных технологий МВД, она не имеет судимости на территории КР.



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