ГКНБ КР: По делу главы айыл-окмоту Араванского района проведены дополнительные задержания

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к данному преступлению.
ГКНБ КР по факту злоупотребления должностным положением в отношении должностных и ответственных госучреждений Араванского района возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.337 ч.3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
По данному делу, 17 мая 2023 года был задержан глава Тепе-Коргонского а/о М.М.А. Проведенной оценкой экспертизы установлено, что стоимость, незаконно выведенного в частную собственность земельного участка составляет 7,7 млн. сомов.
В рамках этого уголовного дела 5 июня 2023 года задержаны сотрудники ГУ «Кадастр» Араванского филиала И.А.Х и Ж.П.Ю. и водворены в ИВС УВД г.Ош по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.41-337 ч.3 УК КР.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к данному преступлению.
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