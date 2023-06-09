ГКНБ КР: По делу главы айыл-окмоту Араванского района проведены дополнительные задержания

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к данному преступлению.

ГКНБ КР по факту злоупотребления должностным положением в отношении должностных и ответственных госучреждений Араванского района возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.337 ч.3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

По данному делу, 17 мая 2023 года был задержан глава Тепе-Коргонского а/о М.М.А. Проведенной оценкой экспертизы установлено, что стоимость, незаконно выведенного в частную собственность земельного участка составляет 7,7 млн. сомов.

В рамках этого уголовного дела 5 июня 2023 года задержаны сотрудники ГУ «Кадастр» Араванского филиала И.А.Х и Ж.П.Ю. и водворены в ИВС УВД г.Ош по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.41-337 ч.3 УК КР.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к данному преступлению.