Глава ЮНЕСКО привезла документ о рукописи эпоса "Манас" в списке нематериального наследия

Президент Садыр Жапаров вчера, 8 июня, принял генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле, прибывшую в страну с официальным визитом.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области предотвращения последствий изменения климата, сохранения и развития культурного и исторического наследия", - говорится в сообщении.

Жапаров отметил, что Кыргызстан придает большое значение сотрудничеству с ЮНЕСКО, в частности, расширению международных контактов в сферах образования и науки.

Он также выразил надежду на поддержку ЮНЕСКО в развитии национальной креативной индустрии, в первую очередь в Центральной Азии в рамках региональных инициатив по использованию технологий и цифровых инноваций, говорится в сообщении.

Отмечается, что глава ЮНЕСКО планирует посетить в Кыргызстане ледники Адыгене и Голубина. О них ранее, в ходе встречи в Нью-Йорке, упоминал Садыр Жапаров, приглашая Одрэ Азуле, посетить Кыргызстан и лично увидеть, уменьшение площади ледников.



Азуле, в свою очередь, подчеркнула "активную позицию Кыргызстана в вопросах сотрудничества с ЮНЕСКО в деле сохранения культурного и исторического наследия человечества".

В завершение встречи глава ЮНЕСКО вручила президенту сертификат о включении рукописи эпоса "Манас" в варианте манасчи Сагымбая Орозбакова в список нематериального наследия, сказано в сообщении.



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