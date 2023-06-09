Самострел в бригаде Минобороны. Военная прокуратура возбудила уголовное дело

Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело по факту самострела военнослужащего войсковой части № 73809 Министерства обороны.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что по факту превышения власти был задержан капитан, служивший в войсковой части.

«Надзорный орган в ходе следствия проверит, был самострел солдата срочной службы случайным или его могли довести до попытки суицида. По некоторым данным, ранее капитан войсковой части ударил солдата, а через некоторое время последний выстрелил в себя из автомата. Офицера задержали, но суд отпустил его под домашний арест», — проинформировали редакцию.

Солдат ранил себя в грудь. Он, по предварительным сведениям, до сих пор находится в реанимации.

В Первомайском районном суде Бишкека 24.kg подтвердили информацию о том, что офицер Минобороны отпущен под домашний арест до 8 августа.

Напомним, 6 июня Минобороны сообщило, что военнослужащий войсковой части получил огнестрельное ранение в результате неосторожного обращения с оружием. В ведомстве утверждали, что пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. Однако после проверки Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело.



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