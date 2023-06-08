Глава ГКНБ взял под личный контроль строительство дороги в Ноокате

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев по поручению президента Садыра Жапарова взял под личный контроль строительство дороги в Ноокате.
Об этом он сообщил на своей странице Facebook.
По его словам, дорогу протяженностью около 15 километров должны завершить до 1 сентября 2023 года.
Отметим, речь о строительства части трассы Ош — Баткен — Исфана, которая проходит по территории Ноокатского района.
Ранее депутат ЖК Айбек Осмонов возмущался, что Минтранс пять лет не проводил тендер на строительство дороги в Ноокате, хотя $110 миллионов от доноров уже выделили.
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