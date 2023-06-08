Мужчина купил книги экстремистского характера на Ошском рынке и получил срок

Манасский районный суд признал виновным по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР 61-летнего мужчину.

Об этом сообщается в приговоре суда.

Уточняется, что ранее обвиняемый был судим за похищение человека и грабеж и приговорен к семи годам лишения свободы. По нынешнему уголовному делу он находился под подпиской о невыезде.

«По версии следствия во время обыска дома обнаружено и изъято 13 книг экстремистского характера. Экспертиза показала, что в них содержится идеология запрещенной в Кыргызстане организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. По его словам, находясь в Бишкеке, он купил на Ошском рынке религиозные книги, читал их, но никого не агитировал. Сотрудники милиции, с его слов, пришли в дом, стали проводить обыск, а затем изъяли книги. Он просил назначить ему мягкое наказание», — указывается в приговоре.

В итоге суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда.



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