Мужчина купил книги экстремистского характера на Ошском рынке и получил срок

Манасский районный суд признал виновным по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР 61-летнего мужчину.
Об этом сообщается в приговоре суда.
Уточняется, что ранее обвиняемый был судим за похищение человека и грабеж и приговорен к семи годам лишения свободы. По нынешнему уголовному делу он находился под подпиской о невыезде.
«По версии следствия во время обыска дома обнаружено и изъято 13 книг экстремистского характера. Экспертиза показала, что в них содержится идеология запрещенной в Кыргызстане организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. По его словам, находясь в Бишкеке, он купил на Ошском рынке религиозные книги, читал их, но никого не агитировал. Сотрудники милиции, с его слов, пришли в дом, стали проводить обыск, а затем изъяли книги. Он просил назначить ему мягкое наказание», — указывается в приговоре.
В итоге суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда.
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