Стипендии курсантов Военного института повышены до 4000-8500 сомов

Ранее курсанты получали 500 сомов.

С 17 апреля текущего курсанты Военного института стали получать повышенные стипендии, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Решение было принято в соответствии с постановлением Кабинета министров в целях совершенствования системы денежного довольствия военнослужащих Минобороны.

Ранее курсанты получали 500 сомов, а с момента повышения в зависимости от успеваемости получают от 4000 до 8500 сомов.





АКИpress