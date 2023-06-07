Стипендии курсантов Военного института повышены до 4000-8500 сомов

Ранее курсанты получали 500 сомов.
С 17 апреля текущего курсанты Военного института стали получать повышенные стипендии, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Решение было принято в соответствии с постановлением Кабинета министров в целях совершенствования системы денежного довольствия военнослужащих Минобороны.
Ранее курсанты получали 500 сомов, а с момента повышения в зависимости от успеваемости получают от 4000 до 8500 сомов.
АКИpress
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