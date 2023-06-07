Из Кыргызстана в Россию депортировали антивоенного активиста

Фигуранта дела о поджоге военкомата в пригороде Екатеринбурга Алексея Рожкова вывезли из Кыргызстана в Россию, сейчас он находится в СИЗО.
Об этом сообщает российский правозащитный проект "Зона солидарности".
В настоящее время, как утверждают правозащитники, Березовский городской суд Свердловской области возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении активиста.
По данным проекта, Рожков стал одним из первых антивоенных активистов в России, который в марте 2022 года устроил поджог военкомата в знак протеста против войны. Его задержали у здания военкомата и отправили в СИЗО.
Первоначально в отношении мужчины завели дело по статье о покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 30, пункты "д", "е", "и" части 2 статьи 105 УК), так как, по версии следствия, в здании военкомата находилась охранница, а Рожков якобы об этом знал. Сотрудница охраны не пострадала, пожар потушили. При этом полицейский, задержавший мужчину, утверждал, что в здании никого не было.
Впоследствии дело в отношении Рожкова переквалифицировали на покушение на умышленное уничтожение чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ с применением части 3 статьи 30 УК РФ). При этом меру пресечения активисту также изменили с содержания в СИЗО на подписку о невыезде.
После того как в Генштабе России заявили, что случаи поджога военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы, Рожков решил уехать из России и в конце декабря 2022 года уехал в Кыргызстан.
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