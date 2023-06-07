Десять детей на иждивении. Осужденного за мошенничество кыргызстанца помиловали

Институт омбудсмена добился помилования осужденного за мошенничество.

У него 10 несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба акыйкатчи.

Уточняется, что в Кыргызстане с июля 2022 года по апрель 2023-го была приостановлена деятельность наблюдательных комиссий при местных государственных администрациях и органах МСУ, которые рассматривали ходатайства о помиловании осужденных, находящихся в тюрьмах. Последние заявили о нарушении своих прав.

В январе 2023 года в адрес омбудсмена поступило заявление от женщины с просьбой оказать содействие в помиловании ее гражданского супруга. Он отбывал срок 3,9 года в колонии строгого режима по приговору суда.

Институт акыйкатчи направил обращение в комиссию по помилованию при президенте с просьбой оказать содействие. Правозащитники указали, что на иждивении осужденного находятся 10 несовершеннолетних детей, пожилая мать и супруга, которая не работает. У осужденного также выявлен вирусный гепатит С.

В апреле кабинет министров принял постановление и комиссии при местных государственных администрациях и органах МСУ возобновили работу.

О.К. был освобожден из мест лишения свободы. Его помиловал Садыр Жапаров.



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