В Минтрансе ответили на сообщение прокуратуры о присвоении 104 миллионов сомов

В Министерстве транспорта прокомментировали информацию Генеральной прокуратуры о том, что при строительстве автодороги Бишкек — Кара-Балта присвоены 104 миллиона сомов.

В пресс-службе ведомства озвучили свою версию.

«Проект трассы Бишкек — Кара-Балта был разработан в 2014-2015 годах. За это время некоторые проектные решения потеряли актуальность, а также ситуация на самих участках изменилась. В связи с чем в проект вносились изменения (как практически во всех инфраструктурных проектах), которые уменьшали стоимость дорожных строительных работ и увеличивали других, но не выше цены заключенного контракта. По закону вся оплата проводится исключительно по факту выполненных работ, любые корректировки удерживаются с последующих выплат», — говорится в сообщении.

В министерстве также ответили на обвинения в нехватке 450 металлических опор. Подчеркивается, что по первоначальному проекту на участке автодороги протяженностью 45,1 километра предусматривалась установка 2 тысяч 190 металлических конструкций. Однако, учитывая, что опоры были не силовые, установку воздушных кабелей они не выдерживали. Инженер проекта принял решение заменить опоры железобетонными. Проектные лампы были заменены лампами LED.

«Металлические же опоры в количестве 450 штук, указанные в публикации, связаны не с упомянутым выше участком трассы, а с дополнительным протяженностью 7,4 километра. В рамках проекта было предусмотрено 450 штук железобетонных опор для освещения по обочине дороги. Однако в связи с перепроектированием установлено всего 266 металлических опор посередине автодороги с двумя фонарями, смотрящими на обе стороны трассы», — информирует Минтранс.

Отмечается, что работы прошли необходимое согласование, включая одобрение государственной экспертизы.

В ведомстве также прокомментировали недостачу 36 парапетов, двух автобусных остановок и стальных решеток.

«Всего в проекте было предусмотрено 14 тысяч 887 парапетов, но на сегодня оплата произведена по 14 тысячам 779 согласно фактическому количеству, установленному подрядчиком. Разница возникала из-за того, что после установки всех парапетов были получены запросы от местных жителей и властей открыть дополнительно разрывы в 67 местах, не предусмотренных в проекте. Из 114 проектных автобусных остановок были возведены 113, одна отменена по инструкции от местных властей. По проекту количество решеток составляло 489 штук. На сегодня подрядчику оплачено всего по 122 решеткам согласно фактическому объему», — говорится в сообщении.

Не согласны в Минтрансе и с заявлением о низкой плотности асфальта. По информации ведомства, плотность асфальта нижнего и верхнего слоев превышает минимальные допустимые значения. После укладки асфальта лаборантами были взяты образцы керна, проводились испытания.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура сообщила, что при строительстве автодороги Бишкек — Кара-Балта присвоены 104 миллиона сомов. Возбуждено уголовное дело по статьям 337 (злоупотребление должностным положением) и 245 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР, проводится расследование.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/267437/