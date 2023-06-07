Обещают сильную жару. Как ее перенести без ущерба организму?

В ближайшие дни синоптики прогнозируют жаркую погоду.

Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья рассказали, как помочь своему организму перенести ее.

Жару, по их данным, плохо переносит и здоровый человек, не говоря о тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой и страдает хроническими заболеваниями. При такой погоде обострение протекает более тяжело.

Общие рекомендации при аномальной жаре:

по возможности в самое жаркое время суток избегайте прямых солнечных лучей и старайтесь находиться в тени;

для защиты от жары носите головной убор и светлую просторную одежду из натуральных тканей. В такую жару одежда из синтетических тканей может привести к кожным заболеваниям;

пейте больше жидкости (2,5-3 литра), лучше кипяченую, остуженную до комнатной температуры, или минеральную воду без газа, подкисленный лимоном холодный зеленый или черный чаи;

откажитесь от газированных и алкогольных напитков;

следите, чтобы вода не была чрезмерно холодной, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ в связи с тем, что происходит снижение иммунитета;

купание - хороший способ охладить организм, но следует соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не употреблять алкоголь;

не купайтесь в водоемах, где это не рекомендуется или вовсе запрещено;

пользуйтесь солнцезащитными кремами.



URL: https://kaktus.media/481945