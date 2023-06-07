Семьям погибших при строительстве аэропорта в Караколе помогут

Полпред в Иссык-Кульской области Илияз Иманбетов посетил семьи погибших при строительстве аэропорта в Караколе и выразил соболезнования.

Об этом сообщает полпредство региона.

Инцидент произошел 5 июня. По словам очевидцев, металлическая конструкция обрушилась на строителей. Погибли двое рабочих - Рустам Аманкулов, 1978 года рождения, и Азамат Байгелдиев, 1981 года рождения.

По данным полпредства, у погибшего Азамата Байгелдиева остались жена и трое детей, у Рустама Аманкулова - супруга и четверо детей.

Один из рабочих Адылбек Осмонов находится в отделении травматологии, его состояние стабильное. Глава области навестил его в больнице.

Илияз Иманбетов отметил, что со стороны государства будет оказана помощь.



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