В госрезиденции питьевую воду отключать не будут

В госрезиденции "Ала-Арча", которая находится в южной части Бишкека, питьевую воду отключать не будут.
Об этом Kaktus.media сообщили в ПЭУ "Бишкекводоканал".
По информации пресс-секретаря предприятия Эрлана Тимурова, несмотря на то что госрезиденция граничит с водозабором, она находится выше него.
"В районе жилгородка "Совмин" у нас есть резервуар, мы хотим его заполнить. Отключить госрезиденцию мы никак не можем, потому что она находится выше нашего резервуара. Воды не будет ниже резервуара, а выше - будет. Таким образом, в жилгородке "Совмин" и госрезиденции вода будет", - пояснил он.
Напомним, с сегодняшнего дня, 6 июня, в южной части Бишкека будут отключать питьевую воду в ночное время в связи с ее острой нехваткой. С 23:00 до 06:00 подача питьевой воды будет прекращена на верхние этажи домов в южных микрорайонах города, а также в жилые массивы "Ынтымак" и "Ала-Арча".
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