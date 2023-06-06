Жусупбек Коргонбай уулу призывает депутатов разработать законопроект о люстрации

Сейчас при погашенной судимости граждане могут стать мэрами, депутатами, акимами.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша 6 июня одобрил законопроект, запрещающий коррупционерам занимать государственные должности.

Инициатор проекта Женишбек Токторбаев сообщил, что проектом предлагается утвердить норму, по которой лицо, осужденное за коррупционные и иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы, независимо от того, погашена его судимость в установленном законодательством порядке или нет, не может быть акимом, мэром города, главой айыл окмоту, депутатом местных кенешей, депутатом Жогорку Кенеша, государственным гражданским и муниципальным служащим, членом кабинета министров и президентом КР.

По словам депутата, коррупционеры, придя на должность, будут продолжать "есть" из бюджета и заниматься деятельностью, к которой привыкли. Поэтому их нельзя допускать к госслужбе.

"Сейчас при погашенной судимости граждане могут стать мэрами, депутатами, акимами. Нужно это запретить. Коррупционер не должен стоять во главе государства, не должен быть депутатом. Они потом на награбленные средства подкупают людей и снова избираются. Даже сейчас у нас есть министры, которых ранее подозревали в коррупции", - отметил Токторбаев.

Депутат Гуля Кожокулова сообщила, что полностью поддерживает законопроект, напомнив, что погашение судимости - это не оправдательный приговор.

Жусупбек Коргонбай уулу заявил, что назревает снова необходимость введения люстрации. "У нас есть случаи, когда дедушка, сын и внук занимают высокие должности. Нам нужны законы о люстрации. Сейчас есть некоторые люди, которые играют не последние роли во власти, при этом их отцы и дедушки работали при Акаеве, Усубалиеве, Масалиеве", - сказал депутат и призвал коллег разработать законопроект о люстрации.

В результате обсуждения члены комитета одобрили проект закона.

Напомним, в соответствии с Уголовным кодексом к коррупционным и иным преступлениям против интересов государственной и муниципальной службы относятся:

коррупция (статья 336);

злоупотребление должностным положением (статья 337);

превышение власти (статья 338);

заключение заведомо невыгодного контракта (статья 339);

незаконное обогащение (статья 340);

участие должностного лица в предпринимательской деятельности (статья 341);

получение взятки (статья 342);

вымогательство взятки (статья 343);

посредничество во взяточничестве (статья 344);

дача взятки (статья 345);

служебный подлог (статья 346);

незаконная выдача паспорта (статья 347);

халатность (статья 348).



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