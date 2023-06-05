Милиция просит сообщать информацию о сбежавшем из ИСВ подозреваемом

Разыскивается подозреваемый в совершении тяжких преступлений Сабыров Кушубек Талантбекович, который совершил побег из ИВС Иссык-Атинского РОВД.

Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Сабыров подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 (Похищение человека), 207 (Разбой), 169 (Незаконное лишение свободы) и 122 (Убийство) УК КР. Материалы уголовного переданы в суд 30 мая 2023 года.

Накануне, подозреваемый пожаловался на состояние здоровья, объясняя болями в области сердца и попросил дежурного милиционера принести лекарства. Когда сержант милиции Ж.Т. открыл камеру и вывел подследственного в отдельную комнату, Сабыров приставил к горлу милиционера нож, связал руки и ноги, после совершил побег.

Во время осмотра места происшествия обнаружены нож, плоскогубцы, отрезок матраца, наручники, а также мобильный телефон.

В настоящий момент, Государственной пограничной службе Кыргызстана даны соответствующие указания для задержания Сабырова при попытке пересечения государственной границы. На территории Чуйской области введены несколько планов перехвата, проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Следственной службой Ысык-Атинского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 368 УК КР (Побег из мест лишения свободы или из-под стражи).

Уважаемые граждане, если Вы знаете о месте нахождения Кушубека Сабырова просим сообщить об этом в ближайший отдел милиции или на короткий номер102".

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