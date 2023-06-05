ГКНБ КР: Задержаны должностные лица ГУ «Кадастр» Ноокатского района

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанные водворены в ИВС УВД г.Ош.
ГКНБ КР установлены факты незаконной выдачи земельных участков по поддельным решениям органов местного самоуправления, расположенных в Жаңы-Ноокатском и А.Мирмахмудовском айылных аймаках Ноокатского района Ошской области без проведения трансформации земель сельхоз назначения под земельные участки для ИЖС более 65 га земли.
По данному факту, под подозрение попали должностные лица ГУ «Кадастр» Ноокатского района Ошской области, которые с целью уйти от ответственности, попытались подкупить сотрудников ГКНБ.
2 июня 2023 года сотрудниками ГКНБ КР в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст.345 ч.2 п.2 УК КР (дача взятки) с поличным задержаны начальник отдела по землеустройству Н.М. и ведущий специалист К. у. К. ГУ «Кадастр» Ноокатского района при передаче сотруднику ГКНБ денежных средств в размере 200 тысяч сомов.
Задержанные водворены в ИВС УВД г.Ош.
В настоящее время продолжаются следственные действия по документированию множественных фактов земельных махинаций в целях привлечения всех причастных к этой коррупционной схеме лиц.
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