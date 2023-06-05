В Иссык-Атинском районе из ИВС РОВД сбежал подследственный.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Побег произошел сегодня ночью.
«По предварительным данным, мужчина избил и связал постового, а затем сбежал. Совершивший побег является ранее судимым», — проинформировали редакцию.
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