В Иссык-Атинском районе из ИВС РОВД сбежал подследственный

В Иссык-Атинском районе из ИВС РОВД сбежал подследственный.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Побег произошел сегодня ночью.

«По предварительным данным, мужчина избил и связал постового, а затем сбежал. Совершивший побег является ранее судимым», — проинформировали редакцию.



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