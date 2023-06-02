ГКНБ КР: В Ошской области выявлен «схрон» боеприпасов и взрывчатых веществ

Бишкек, "Саясат.kg". По обнаруженным и изъятым боеприпасам назначены соответствующие экспертизы.

30 мая 2023 года ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на выявление и пресечение запрещенных подпольных террористических группировок, действующих на территории республики, в рамках досудебной проверки с привлечением инженерно-саперной группы ГКНБ КР на окраине г.Узген Ошской области выявлен «схрон» боеприпасов и взрывчатых веществ.

В результате проведенных мероприятий изъяты гранаты в количестве – 8 шт. (предположительно светошумовые), запалы УЗРГМ, в количестве 6 шт, патроны калибра 5,45мм, в количестве - 114 шт., патроны калибра 7,62мм, (бронебойные) в количестве – 46 шт., патрон калибра 9мм, (от пистолета глок) в количестве – 1 шт., гильза калибра 7,62мм, в количестве 1 шт.

По обнаруженным и изъятым боеприпасам назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, имеющих причастность к данному «схрону».