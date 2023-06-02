Асель Чынбаева приняла участие в открытии очередного садика домашнего типа в Бишкеке

В своей речи она обратила внимание на важность развития детей с самого раннего возраста
Уполномоченный по правам ребенка Кыргызской Республики Асель Чынбаева сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, приняла участие в торжественном открытии очередного по счету садика домашнего типа в Первомайском районе Бишкека в рамках программы «Правительственные акселераторы». Об этом сообщила пресс-служба президента.
В мероприятии также приняли участие заместитель министра образования и науки, представители мэрии столицы и администрация Первомайского района, а также члены рабочей группы челленджа № 1.
В своем выступлении уполномоченный по правам ребенка и руководитель группы челленджа № 1 «Сокращение барьеров для предоставления услуг дошкольного образования и повышение охвата детей им» программы «Правительственные акселераторы» обратила внимание на важность развития детей с самого раннего возраста, так как оно закладывает основу их счастливого и здорового будущего.
Кроме того, она подчеркнула значимость развития женского лидерства и предпринимательства по предоставлению услуг дошкольного образования в целях увеличения уровня охвата детей.
Асель Чынбаева заявила, что в рамках реализации челленджа № 1 свои двери открыли три детских садика домашнего типа.
Основная цель программы — мобилизация и объединение усилий государства и общества для ускоренного реагирования на основные вызовы и решение ключевых задач, обозначенных в Указе главы государства «О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года».
Пресс-служба президента
Вести.kg
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