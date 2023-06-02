Концерт группы D Billions собрал более 25 тысяч человек

«Яблоку негде было упасть», — сообщили очевидцы

Концерт группы D Billions на площади Ала-Тоо собрал, по некоторым данным, более 25 тысяч человек.

Концерт музыкального коллектива прошло в рамках праздничного фестиваля, где на главной городской сцене, кроме D Billions, выступили звезды кыргызской эстрады Арсен, Тамга, Толгонай Арзыкеева, Мирбек Атабеков, Омар, Нурлан Насип, Атай Омурзаков и многие другие.

Само мероприятие шло весь день, но аншлаг наступил вечером, когда площадь оказалась буквально забита народом.

«Яблоку негде было упасть», — сообщили очевидцы музыкального события.

Вести.kg