Концерт группы D Billions собрал более 25 тысяч человек

«Яблоку негде было упасть», — сообщили очевидцы
Концерт группы D Billions на площади Ала-Тоо собрал, по некоторым данным, более 25 тысяч человек.
Концерт музыкального коллектива прошло в рамках праздничного фестиваля, где на главной городской сцене, кроме D Billions, выступили звезды кыргызской эстрады Арсен, Тамга, Толгонай Арзыкеева, Мирбек Атабеков, Омар, Нурлан Насип, Атай Омурзаков и многие другие.
Само мероприятие шло весь день, но аншлаг наступил вечером, когда площадь оказалась буквально забита народом.
«Яблоку негде было упасть», — сообщили очевидцы музыкального события.
Вести.kg
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