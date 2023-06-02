Страховые выплаты сотрудникам прокуратуры предложено уменьшить после случая с 21 млн сомов

В Жогорку Кенеш поступил законопроект с поправками от Минфина

В Кыргызстане планируют уменьшить страховые выплаты сотрудникам надзорного органа. Соответствующий законопроект от Министерства финансов с поправками в Закон «О прокуратуре» поступил в Жогорку Кенеш.

Предложение разработано по поручению президента Садыра Жапарова. Оно касается размера выплат компенсаций семьям прокуроров, погибших при исполнении.

Нынешним законодательством в случае гибели сотрудника надзорного органа при исполнении должностных обязанностей его семье полагается компенсация в размере средней зарплаты за 20 лет. Если работник прокуратуры получит травму и не сможет дальше продолжать профессиональную деятельность, то компенсации составляют выплаты средней зарплаты за последние пять-десять лет.

Деньги на компенсации идут за счет средств республиканского бюджета по представлению надзорного органа.

Минфин проанализировал закон и пришел к выводу, что данные выплаты в условиях нынешнего экономического состояния страны – большая нагрузка для бюджета. Также выявлена существенная разница с компенсациями других правоохранительных структур в аналогичных случаях.

Поэтому ведомство предложило поправки в документ в сторону уменьшения размера выплат единовременного пособия. В случае гибели семьям сотрудников органов прокуратуры предлагается выплачивать компенсацию в размере 20 средних месячных зарплат на последней должности. Уменьшены компенсации и в случае получения увечья либо инвалидности.

Напомним, ранее на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике стало известно, что выплаты семье прокурора Чаткальского района Бакирдина Жанузакова, погибшего в ДТП, составят 21,7 млн сомов.

После того как данный факт получил резонанс и вызвал споры в обществе, глава государства Садыр Жапаров поручил соответствующим структурам изучить закон и внести свои предложения.

Вести.kg