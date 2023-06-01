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ГКНБ КР: Выявлен международный канал изготовления и сбыта поддельных шенгенских виз

Бишкек, "Саясат.kg". 30 мая 2023 года предварительно установлены основные фигуранты, которые на основании поддельных шенгенских виз...

ГКНБ Кыргызской Республики, выявлена и пресечена противоправная деятельность организаторов международного канала незаконной переправки иностранных граждан в страны Западной Европы через территорию КР под видом туристов. 

Так, 30 мая 2023 года в рамках возбужденного уголовного дела, предварительно установлены основные фигуранты, которые на основании поддельных шенгенских виз, занимались организацией транзита в Европу через Кыргызстан, установлены более 40 иностранных граждан, пострадавших от действий организаторов канала незаконной миграции. 

В настоящее время устанавливаются эпизоды противоправной деятельности и лица, причастные к изготовлению и сбытам поддельных документов.

           

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