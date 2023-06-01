Врач: Рак шейки матки в КР является одной из ведущих причин смерти женщин

В Кыргызстане в настоящее время проводится плановая вакцинация девочек против вируса папилломы человека, который провоцирует рак шейки матки.

В обществе много споров и нет единого мнения по поводу того, стоит ли делать вакцинацию? На этот актуальный вопрос отвечает заместитель директора республиканского центра иммунопрофилактики Кыргызстана Гульнара Жумагулова.

Высок ли процент болеющих раком шейки матки женщин в Кыргызстане?

- Рак шейки матки (РШМ) в Кыргызстане является одной из ведущих причин смерти женщин в нашей стране. Этот вид рака очень распространен, занимает второе место среди причин тяжелого течения рака у женщин в Кыргызской Республике и долгие годы остается наиболее распространенной формой рака у женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Согласно статистике в КР ежегодно регистрируется около 600 новых случаев рака шейки матки. Количество смертей от этого заболевания в республике в среднем составляет 300 случаев в год.

Защищает ли вакцина против ВПЧ от рака шейки матки?

- Вакцины против вируса папилломы человека безопасны и эффективны, что доказано многолетней медицинской практикой развитых стран. Во многих странах, которые внедрили вакцину ВПЧ ранее, наблюдается быстрое и значимое (до 90%) сокращение числа случаев инфекций и заболеваний, вызванных ВПЧ. Многие государства смогли продемонстрировать положительное воздействие вакцинации. Вакцинация против ВПЧ внесет большой вклад в здоровье подрастающего поколения, репродуктивное здоровье женщин и развитие Кыргызстана в целом.

Плановая вакцинация девочек-подростков в Кыргызстане от ВПЧ позволит в будущем предотвратить более 600 случаев заболеваний и около 300 случаев смерти от рака шейки матки в год. Научно-техническая группа наших экспертов по иммунизации дала научно обоснованные рекомендации по внедрению вакцинации против вируса папилломы человека в календарь профилактических прививок.

В каких странах проводится такая вакцинация?

- Сегодня 112 стран мира включили вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) в свои национальные программы иммунизации. В основном, это развитые государства с хорошими экономическими показателями и высоким уровнем жизни населения. США, Австралия, Канада, Ирландия, Швеция. Финляндия, Новая Зеландия, Шотландия и многие другие государства защищают новое поколение от рака шейки матки, оставляя в прошлом этот тяжелый недуг.

Безопасна ли вакцина? Есть ли побочные эффекты?

- Глобальный комитет по безопасности вакцин, международная организация с признанным авторитетом, пришел к выводу о безопасности ВПЧ вакцин и подтвердил рекомендации ВОЗ по их использованию во всех странах мира.

В период с 2006 года по сей день в мире было введено более 270 миллионов доз вакцины против ВПЧ.

Как и другие вакцины и лекарственные средства, ВПЧ вакцина может вызывать легкие побочные явления: покраснение, отечность или болезненное ощущение в месте инъекции. Иногда девочки могут жаловаться на головную боль, небольшое повышение температуры тела, недомогание. Эти общие и местные реакции обычно продолжаются не больше 3 суток и являются кратковременными и проходящими.

Может ли ВПЧ вакцина повлиять на репродуктивную функцию?

- Нет, ВПЧ вакцина не влияет на репродуктивную функцию. Клинические испытания, проведенные до лицензирования ВПЧ вакцины, а также мониторинг и исследования безопасности, осуществленные после ее внедрения, подтвердили, что вакцина не вызывает никаких нарушений репродуктивной функции женщин. Более того, ВПЧ вакцина способствует защите репродуктивной функции благодаря профилактике предраковых поражений шейки матки и рака шейки матки.

Как долго сохраняется действие вакцины?

- Научные исследования показывают, что женщины, получившие прививку более 12 лет назад, по-прежнему защищены от риска развития предраковых поражений шейки матки, остроконечных кондилом и прочих заболеваний, вызываемых определенными типами ВПЧ. Эксперты доказали, что вакцина сохраняет свою эффективность на протяжении нескольких десятилетий. Вакцина Гардасил, используемая в Кыргызской Республике, защищает от 4-х наиболее опасных и распространенных типов ВПЧ: 6, 11, 16 и 18.

В каком возрасте нужно делать прививку?

- Лучшее время для вакцинации против ВПЧ – с 9 до 14 лет. В этом возрасте вакцина обеспечивает наиболее сильный иммунный ответ. В процентном соотношении 99 из 100 девочек, привитых от ВПЧ, никогда не заболеют раком шейки матки. Защитить наши дочерей возможно!

Именно поэтому содействие школьных учителей и родителей девочек-подростков так важно в деле предотвращения рака шейки матки. Следующее поколение женщин в Кыргызстане уже сможет быть свободно от этого опасного заболевания!

Как получить вакцину против ВПЧ?

- Первый год внедрения вакцины против вируса папилломы человека вакцины получили девочки 11, 12, 13 и 14 лет. В последующем вакцину будут получать только девочки в возрасте 11 лет согласно календарю профилактических прививок Кыргызской Республики. Вакцинация проводится бесплатно в медицинском кабинете школы. Если вы пропустили вакцинацию обратитесь к семейному врачу в ЦСМ, ГСФ или ФАП.

Как проводится вакцинация?

- Вакцина вводится внутримышечно в области плеча, двукратно с интервалом 6 месяцев.

Кому не показана вакцинация против ВПЧ?

Вакцинация против ВПЧ не проводится в случае тяжелой аллергической реакции на предыдущие вакцины, при остром периоде заболевания с высокой температурой и в обострении хронических заболеваний. Вакцинацию можно проводить после выздоровления.

Материал подготовлен при содействии пресс-службы республиканского центра иммунопрофилактики КР.





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